Milieudefensie in gesprek met Tata Steel over uitspraak proces-Shell

"Tata Steel moet op zijn minst net zo hard aan de bak als Shell om de milieuproblamatiek in Nederland op te lossen." Voor Donald Pols, directeur van Milieudefensie, is de aanpak van grote bedrijven die het klimaat vervuilen, waaronder Tata Steel, een uiterst serieuze zaak. De uitspraak van de rechter in het proces van Milieudefensie tegen Shell moet dan ook als serieuze waarschuwing worden gezien aan het adres van Tata Steel. Shell moet namelijk de CO2-emissie voor 2030 bijna hebben gehalveerd.

Tata Steel - Dennis Mantz / NH Media

Pols: "De uitspraak van de rechter in de zaak tegen Shell is toe te passen op alle vervuilende bedrijven en zeker op de grootste, Tata Steel." De directeur van Mileudefensie vindt dat zijn woorden niet als dreigement aan het adres van de staalfabriek moeten worden uitgegelegd, maar als een oproep. "Tata Steel vormt een belangrijk onderdeel van de milieuproblematiek in Nederland en kán daardoor ook een groot onderdeel van de oplossing worden."

Quote "Directie Tata Steel komt niet verder dan doorgaan op de oude weg en een beetje CO2 onder de grond stoppen" Donald Pols, directeur Milieudefensie

Pols hoopt van harte dat de directie van Tata Steel het plan van de FNV voor de toekomst van het bedrijf serieus neemt. "Het is een voorbeeld van hoe je een enorm groot probleem kunt omdraaien naar een grote kans voor Nederland en de internationale staalmarkt." Vorige week overhandigde de vakbond het plan aan fractieleden die mede over milieu gaan, Pols was daarbij. In die visie van de vakbond verandert Tata Steel het productieproces binnen enkele jaren van kolen en grijze stroom naar groene stroom, aardgas en uiteindelijk waterstof. "Een plan waar visie uit blijkt", zegt Pols. "Zet dat eens tegenover het plan van de directie. Die komt niet verder dan doorgaan op de oude weg en een beetje de CO2 afvangen en die onder de grond stoppen." Pols bevestigt dat Milieudefensie en de directie van Tata Steel binnenkort een gesprek hebben.