Deze week tropische temperaturen die aan het einde worden afgeblust met buien

Vanmiddag en vanavond is er veel zon, met hooguit wat wolkenplukjes bij de Waddenzee. Het wordt tussen de 22 en 26 graden. Komende nacht neemt de bewolking toe en kan er een enkel buitje vallen.



Morgenochtend trekken de wolken weer weg en komt de zon terug, al is het tussen de 20 en 23 graden wel iets minder warm dan vandaag.

Woensdag stijgen de temperaturen naar de 29 graden en donderdag tikt de themometer de 30 graden aan. Die warmte is niet van lange duur, want donderdagavond laat en vooral vrijdag trekken er regen- en onweersbuien over de provincie die de warme temperaturen wegspoelen.



Het is wel vaker warm in juni, maar zelfs Visser noemt de temperaturen van donderdag "hoog hoor. Zeker in het oosten en zuiden van het land, waar het 34 tot 36 graden kan worden."