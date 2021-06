Alle tuinen rond het spoor moeten weg: "Ook de prachtige tuinen zijn illegaal"

De volkstuinen rondom het Gildenspoor in Velsen-Noord moeten weg, vindt de gemeente Velsen. De tuinen zouden een bron van overlast voor omwonenden zijn. Sommige tuinders onderhouden er al tientallen jaren een stukje grond, en zijn boos en verdrietig: "Als ik dit kwijt zou raken, dan val ik ergens in een gat."

Tuinders Velsen-Noord - Dennis Mantz / NH Nieuws

Uit de tuinen komt lawaai, mensen verbranden er afval en het gras wordt vernield. Die klachten kreeg de gemeente Velsen van omwonenden van de tuinen, samen met het verzoek er te handhaven. "En bij zo'n verzoek is de gemeente verplicht te onderzoeken of dat moet gebeuren", zegt een woordvoerder. Het antwoord is kort en duidelijk: ja, de gemeente moet handhaven en de tuinen moeten weg. Ook de prachtige tuinen zijn illegaal. Allemaal. De woordvoerder van de gemeente: "We kunnen geen onderscheid maken tussen verschillende tuinen. We verwachten dat de leefomgeving groener en fijner wordt voor de inwoners als wij weer een open groenstrook maken van het huidige perceel langs het spoor." De NS, de bezitter van de grond langs het spoor, moet er nu voor zorgen dat de volkstuinen verdwijnen. Contract met de NS De Velsense tuiniers zijn verbaasd. "Geluidsoverlast, dat snap ik niet", zegt Cor Westrate vanaf zijn stukje grond. "We zitten hier al jaren, en hebben nog nooit gezeur gehad." Mede-tuinder Jan van Acker kan een contract tussen hem en de NS laten zien dat inging in 1991. Hij mag sindsdien een stuk grond langs het spoor in gebruik nemen van zo'n 350 vierkante meter. Er staan veel bloemen en planten, hij heeft een deel betegeld en er staat een caravan voor hem en zijn vrouw Hannie. De tekst gaat verder onder de video.

Reactie volkstuinen Velsen-Noord - Denis Mantz / NH Nieuws

Het contract zegt dat Van Acker de grond mag gebruiken, maar ook dat hij er geen 'opstallen zoals schuurtjes en gebouwtjes' mag plaatsen. Hoeveel tuinhouders zo'n overeenkomst met de NS hebben, is niet duidelijk. Wel is goed te zien dat die opstallen-regel met voeten wordt getreden. Er staan verschillende schuttingen, schuurtjes en overkappingen op het perceel van verschillende tuinders. Die 'gebouwtjes' zijn de gemeente een doorn in het oog. De schuurtjes die tuinders overal gebouwd hebben zijn in strijd met het bestemmingsplan, dat voorschrijft dat de strook grond 'een open en groen karakter' moet hebben. In de brief aan de tuinders roept de gemeente op contact op te nemen voor een gesprek. Of dat voor hen tot een bevredigende oplossing gaat leiden, moet nog blijken, want volgens de gemeente is het niet mogelijk om het bestemmingsplan zo te veranderen dat de tuinen toch legaal zijn.

Quote "Alsof m'n hart eruit wordt gerukt, zonder verdoving. Zo voelt het" Tuinder Rob Stiemsma

De NS vindt het een lastige kwestie, omdat sommige Velsenaren hun tuin al zo lang hebben. Ook 'betreurt' het de overlast die omwonenden ervaren. Het bedrijf zegt in gesprek te zijn met de gemeente 'om een gepaste oplossing te vinden'. Ze zullen wel moeten, want de gemeente heeft de NS ook een brief gestuurd, waarin zij het bedrijf aandringt een plan te maken om 'te zorgen dat het gebruik van de grond weer in overeenstemming is met het bestemmingsplan'. Velsen kan, als de NS dat niet doet, zelfs een last onder dwangsom, oftewel een boete opleggen.