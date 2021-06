Twee leerlingen Amsterdamse St. Nicolaas Lyceum overleden na val van dakterras in Staatsliedenbuurt

Een jongen en een meisje zijn vrijdagmiddag van het dakterras van een woning aan de Groen van Prinstererstraat in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam gevallen. Beiden hebben de val niet overleefd. De jongen is Roman Sabajo, de zoon van Patta-oprichter Edson Sabajo. Het meisje is Joara Leghesa, meldt de school. Nabestaanden spreken van een noodlottig ongeluk.