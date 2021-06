Van Frankrijk naar Enkhuizen: Barbara zet kleurrijke plekken op het schildersdoek

Sinds kunstenares Barbara Moody vijf jaar geleden naar Enkhuizen verhuisde, is ze overal met haar schildersdoek te vinden. Van de Zuiderkerk tot het IJsselmeer: de mooiste plekjes van de stad verschijnen met penseelstreken op het doek. Daarbij wordt ze vaak vergezeld door collega-kunstenaars. Dat heel wat Enkhuizers artistiek zijn, blijkt uit een expositie die binnenkort plaatsvindt. Een groep van dertien kunstenaars - twaalf uit Enkhuizen en één uit Andijk - gaan volgende maand exposeren in de Westerkerk.

In de Zuiderkerksteeg installeerde Barbara Moody vanmorgen haar schildersezel. Als ze plaatsneemt op haar klapstoel kijkt ze uit op de Zuiderkerk. Deze plek en locatie zijn niet zomaar gekozen, zo blijkt. Sterker nog, locatie en tijdstip tellen nauw voor een kunstenaar. "De belichting vind ik hier heel interessant. Nu schijnt het licht er mooi op, maar als je te laat komt staat het alweer in de schaduw." Barbara Moody kan haar kunstenaarshart ophalen in Enkhuizen. Ze trekt er vaak op uit om de schilderachtige plekken te vinden. "Vanavond ga ik met een collega op de Vest zitten", vertelt ze. Het is goed om af en toe een rondje door de stad te lopen, dan zie je waar het op dat moment mooi is." Maar het liefst schildert ze de natuur en kijkt ze van achter haar schildersezel uit op het IJsselmeer. " Lees verder onder de foto's.

De geboren Amsterdamse woonde ruim twintig jaar in Frankrijk. Op advies van familie belandde Barbara Moody daarna in West-Friesland. "Ik heb familie in Hoorn, daarom zette ik mijn zinnen op Noord-Holland. Op mijn eerste dag in Enkhuizen dacht ik: dit is het, de mensen zijn hier heel gastvrij." Na drie uur schilderen zit het er meestal op. "Want ja, dan gaat de zon weer anders staan", aldus Barbara. Schilderen op locatie zorgt volgens de kunstenaar voor een meer impressionistische stijl. "Ik maak ook weleens een foto en schilder het thuis na, maar nu ga je echt naar de essentie." Expositie Samen met collega-kunstenaars uit Enkhuizen houdt Barbara Moody vanaf 10 juli een expositie in de Westerkerk in Enkhuizen. De expositie heet Verrassend Verschillend en toont onder andere aquarellen, olieverfschilderijen en foto's.