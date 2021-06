Agent in burger komt per ongeluk terecht in drugsdeal in Bloemendaal

Een agent in burger, die op een melding van geluidsoverlast in Bloemendaal afging, is afgelopen nacht aangezien voor een drugsdealer. Hij kwam daardoor terecht in een drugsdeal en wist de echte dealer aan te houden. Er zat een behoorlijke hoeveelheid verdovende middelen in zijn onderbroek.

Meerdere agenten gingen op de melding van geluidsoverlast af en de agent in burger was als eerste in omgeving van de Hartenlustlaan aangekomen. In afwachting van de rest parkeerde hij zijn auto tegenover het huis waar het lawaai vandaan kwam. Een jongeman kwam naar buiten en liep naar hem toe. Hij vroeg of de agent in burger iets voor hem had. Die gaf aan niets te hebben, maar de jongeman hield vol dat dat wel het geval was. Hij zag de agent aan voor drugsdealer.

Vijftig meter verderop

De jongeman belde vervolgens de persoon waar hij iets besteld had. De agent in burger kon het hele gesprek horen en kreeg het vermoeden dat het om drugs ging. En wat bleek? De dealer stond vijftig meter verderop in een parkeervak te wachten. De agent is met de jongeman naar de dealer toe gelopen en op dat moment kwam er een politieauto aangereden. De man is aangehouden en daarop werden de harddrugs aangetroffen.

Behulpzaamheid

De politie hield de dealer meteen aan. "Wij willen deze jongeman nog wel even bedanken voor zijn behulpzaamheid", schrijft de politie op Facebook. De dealer, een 25-jarige man uit Haarlem, zit vast in afwachting van zijn verhoor. Hij had meer drugs bij zich dan zomaar een 'gebruikershoeveelheid', aldus de politie, die spreekt van een behoorlijke 'dealersbezit'.