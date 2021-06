Met het digitale kantoor terug naar de steentijd

"Bijna elk bedrijf heeft de ambitie om papierloos te gaan", zegt Roel Schatorje. "Maar de medewerkers op kantoor willen graag blijven schrijven". Dat gaat sneller en je onthoud het beter. Er zal dus altijd behoefte blijven aan papier. En als je geen bomen wilt kappen is steenpapier een duurzaam alternatief.



Roel Schatorje ontdekte het bijzondere papier tijdens één van zijn reizen. Hij besloot zijn baan bij de bank op te zeggen en startte een eigen bedrijf. Het papier wordt gemaakt van onder meer gemalen steenafval en kan oneindig lang gebruikt en hergebruikt worden.



Het steenpapier is dikker dan gebruikelijk en voelt glad aan. Met een speciale pen kun je er op schrijven, en wanneer de tekst niet meer belangrijk is kun je het met een vochtig doekje wegvegen en heb je weer een schoon blad. Veel mensen gebruiken het in combinatie met een laptop, zo ziet Paul Sintnicolaas. Tijdens het werk kun je snel notities maken.

Greenwashing

Paul stapte in het avontuur omdat hij overtuigd is van de mogelijkheden van het materiaal.

Samen met Roel wil hij het product in heel Europa aan de man brengen. Veel bedrijven gebruiken het nu om hun 'groene' kant te laten zien. "Het is natuurlijk wel een vorm van 'greenwashing'", zo erkent Roel. "Maar als bedrijven overstappen op steenpapier zetten ze wel een stap naar duurzaamheid."



De notitieboekjes en flip-overs hebben niet het eeuwige leven. Afgedankte exemplaren kunnen teruggestuurd worden, waarna het steenpapier wordt vermalen en weer als grondstof gebruikt kan worden voor nieuw steenpapier.