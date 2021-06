Gooi NL V Loeki Knol: "Eindelijk mocht ik eens een keer een gemeen iemand spelen"

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat actrice en zangeres Loeki Knol. Iedereen kent haar van haar rol als de lieflijke allemansvriend Lidwientje Walk in de populaire jeugdserie Hamelen. Jaren later werd ze gevraagd voor de muscial Annie, als de boze en vaak dronken Agatha Hannigan, die een weeshuis runde. Een rol waarin Loeki Knol zich helemaal kon uitleven.

biografie: naam: Loeki Knol geboren: Uithuizermeeden, 8 maart 1948 beroep: actrice, zangeres erelijst: AVRO's televisietalentenjacht Nieuwe Oogst (1971) Zilveren Harp (1971)

Voor wie in de jaren zeventig groot is geworden kent zonder twijfel Loeki Knol nog wel. In de hitserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer? speelde ze de rol van Lidwientje Walg, aan de zijde van die andere ster, zanger Rob de Nijs. Loeki Knol: "Dat is ook het eerste wat ze zeggen als ze me zien, Hamelen. En dat gaan ze dan vaak spontaan zingen." "Hamelen is voor mij een van de meest mooie, poetische kinderprogramma's aller tijden", vertelt Loeki Knol. "Prachtige decors, prachtige kostuums en heel mooi in taal gezet door Harry Geelen. Met muziek van Joop Stokkermans." Knol had net een talentenjacht gewonnen op het moment dat er bij Hamelen een actrice was uitgevallen. Ze werd gevraagd en Knol werd zonder acteerervaring in het diepe gegooid. Ze vond het doodeng: "Mijn allereerste scene was een deur opengooien en zeggen: Hier ben ik!" In eerste instantie kwam er een angstig meisje door die deur. Bij een nieuwe take gaf iemand haar een duw door de deur. Dat was letterlijk het zetje dat ze nodig had.

Quote "Zonder muziek zou ik doodgaan" Loeki Knol, actrice, zangeres

Later werd Lidwientje bijdehanter: "toen begon ik het een beetje te leren, dat acteren. Ik dacht toen: goh, wat leuk. Ik heb vier jaar niets anders gedaan dan acteren en het zingen van mooie liedjes." Dat zingen was haar vertrouwd. "Dat deed ik heel gemakkelijk. Ik wist ook dat ik een mooie stem had. Er was bij ons thuis ook altijd muziek. Als er geen muziek meer zou zijn, zou ik doodgaan. Dan zou ik verkommeren." Ook Herman van Veen was onder de indruk van Knols stem. En hij was dol op Hamelen. "Hij belde me toen op. Met hem heb ik twee platen gemaakt. Het nummer Algebra werd door Hamelen een hit. "Hamelen en Algebra is waar de mensen mij van kennen"

Loeki Knol als de gemene miss Hannigan - NH

Gemeen is leuk Na Hamelen bleef Loeki Knol zingen. Ze werd gevraagd voor musicals. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit zo'n musicalfan ben geweest. Maar ik heb alle mogelijke respect gekregen voor de acteurs, want wat is het hard werken. Ze moeten kunnen zingen, ze moeten kunnen dansen, ze moeten kunnen acteren." Een van de musicalrollen waar Knol het meeste plezier aan heeft beleefd is haar rol in Annie. Hierin speelde ze nu eens niet die lieflijke kindervriend, maar juist het tegenovergestelde: een aan alcoholverslaafde heks die een weeshuis runde en de kinderen het leven zuur maakte. "Dat heb ik met zo onvoorstelbaar plezier gedaan. Ik vond het heerlijk om lelijk gemaakt te worden. Ze hebben wel alle mogelijke moeite moeten doen om mijn gezicht gemeen te krijgen. Ik was dolblij dat ik eindelijk eens een keer een gemeen iemand mocht spelen. Dat ik eindelijk eens van dat zoetige imago afkwam. Hier moest ik de kinderen afsnauwen. Ik vond het fantastisch!"