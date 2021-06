Amsterdam NL V Oranje kijken in Amsterdam-Noord: "Het was een zware bevalling."

De bewoners van het Texelplein in Amsterdam-Noord zaten er gister helemaal klaar voor. Gewapend met een DJ, 3000 meter vlaggetjes en een volkszanger was de straat helemaal oranje gekleurd om de wedstrijd te gaan kijken. De eerste helft verliep nog niet zo vlekkeloos "Slecht, slecht, slecht jongens", maar gelukkig was er de tweede helft meer geluk "Ja! We worden kampioen".

"Ik vind ze niet zo best hoor. Echt niet", zegt organisator Cocke in de eerste helft. Hij is al weken bezig met de voorbereiding van het voetbal kijken. "De hele straat heeft meegeholpen". Maar in de eerste helft lijkt de winst nog ver weg. "Niet een keer gescoord. Wel veel kansen gehad" zegt een buurjongen. Ook andere bewoners zijn teleurgesteld "Nog steeds nul-nul in eerste helft tegen Oekraïne. Dat kan niet hè!"

Gelukkig voor de oranje-fans verliep de tweede helft wat soepeler. Het ene na het andere doelpunt kwam van Nederland. Even was het onzeker "Buitenspel? Nee, het is geen buitenspel ouwe", roept Cocke over het Texelplein. Als de overwinning dichtbij lijkt, komt er onverwachts een doelpunt van de andere kant. "Wat een bagger" roept een van de supporters. Na twee doelpunten van Oekraïne sleept Nederland dan met het laatste doelpunt, toch de winst binnen. Cocke kijkt echter met gemende gevoelens op de avond terug. "Ze hebben gewoon mazzel dat ze gewonnen hebben, want het was niet om aan te zien. Ik ben Ajax gewend met aanvallen, doelpunten maken. Het was een zware bevalling".