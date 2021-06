Vader Fleur woedend: loopt de doodrijder van zijn dochter al snel weer door Loosdrecht?

Er bestaat een grote kans dat Walter van W., de veroorzaker van het dodelijke ongeluk waarbij de Loosdrechtse Fleur (19) vijf jaar geleden om het leven kwam, straks 'gewoon' weer door Loosdrecht loopt. Van W. heeft de helft van zijn driejarige gevangenisstraf achter de rug en mag op proefverlof. Robert Balkestein, de vader van Fleur, wil koste wat kost voorkomen dat Van W. nog maar een stap in 'zijn' dorp zet. "De kans is veel te groot dat we hem straks tegen het lijf lopen", vertelt hij aan NH Nieuws.

De tragische dood van Fleur raakt de Loosdrechtse gemeenschap in het hart. De woede over wat plaatsgenoot Van W. heeft aangericht is groot. De afschuw wordt alleen maar groter als blijkt dat Van W. anderhalf jaar later, voor de rechtbank totaal geen verantwoordelijkheid neemt voor wat hij heeft aangericht. Zo probeert de automobilist onder meer aan te tonen dat niet hij, maar Fleur zelf verantwoordelijk was voor het dodelijk ongeluk. Ze zou volgens hem zonder goed te kijken de weg op zijn gereden.

De negentienjarige Fleur Balkestein kwam in maart 2016 om het leven toen Walter van W. (58) haar op volle snelheid aanreed met zijn sportauto. De Loosdrechter was op dat moment aan het straatracen met zoon Casper en had bovendien alcohol gedronken. Fleur raakte zwaargewond door het ongeluk en overleed twee weken later.

Vijf jaar na de tragische dood van zijn dochter heeft Robert nog altijd veel last van wat er toen gebeurd is. "Het heeft zowel fysiek als mentaal heel veel teweeg gebracht. Ik slaap nog steeds erg slecht. Ik heb me er destijds doorheen kunnen slaan, maar ik heb er tot op de dag van vandaag last van. De wond gaat steeds open, ook nu weer."

Met de helft van zijn celstraf achter de rug, heeft Van W. recht op proefverlof. Dat zou betekenen dat de Loosdrechter, als voorbereiding op zijn vrijlating, weer eens naar huis mag of over straat mag in het dorp. Saillant detail: Van W. woont op steenworp afstand van de plek waar het tragische ongeluk gebeurde en waar nog steeds een gedenkplek staat.

Tegenkomen op straat

De nabestaanden van Fleur hopen dat Van W. een locatieverbod opgelegd krijgt voor heel Loosdrecht. Dat moet de kans dat ze hem daadwerkelijk op straat tegen het lijf lopen wegnemen. "Als meneer naar Loosdrecht mag komen, is de kans dat we hem tegenkomen veel te groot. Het dorp is klein en daar komt nog eens bij dat hij heel dicht bij de plek woont waar alles destijds gebeurd is. Daar komen we nog regelmatig. Je kunt je toch niet voorstellen dat we daar heen gaan en dat we hem dan tegenkomen? Of dat andere vrienden en bekenden van Fleur dat overkomt? Dat moeten we toch niet willen?"

Los van de plek van het ongeluk, komt volgens Balkestein ook het dagelijks leven van de nabestaanden onder druk te staan. "We gaan vlakbij vaak zwemmen of het water op. We pakken een terrasje met vrienden of we gaan simpelweg boodschappen doen. Loosdrecht is een kleine gemeenschap. De kans dat je hem tegenkomt is heel groot. En steeds zullen we er weer mee geconfronteerd worden. Het voelt alsof hij een stukje van zijn vrijheid terugkrijgt, terwijl dat van ons daarmee verdwijnt. Wij worden hiermee veroordeeld. En dat terwijl we er zelf eigenlijk heel weinig tegen kunnen doen. Dat voelt machteloos."

