Cocky van Vliet (99), de oudste verslaggever van Nederland, overleden

Cocky van Vliet, de oudste verslaggever van Nederland is afgelopen vrijdag op 99-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hilversum overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Cocky was oud-weerman op de Zuidpool en begon op zijn 90ste als verslaggever bij het NH-progamma Van Zuks Dus. Wekelijks trok hij de provincie in en maakte hij eigenzinnige reportages.

Cocky vinkte op zijn hoge leeftijd een soort bucketlist af van alles wat hij graag wilde doen. Een anti-slibcursus op Zandvoort, rijden in Ferrari, sprinkhanen eten, suppen en een ritje op de Schimmel van Sinterklaas. Niets was Cocky te dol. Zoals het vliegen vanaf vliegveld Hilversum in bovenstaande video.

Aanstekelijke lach

Met zijn aanstekelijke lach, grote nieuwsgierigheid en jeugdig enthousiasme wond hij veel mensen om zijn vinger. Legendarisch is zijn opmerking tijdens een cursus bodypainten. Terwijl hij met verf en kwast druk in de weer is, zegt hij tegen een van de jonge dames: "Ik denk dat je straks wel een TomTom hebt om je navel terug te vinden".

Cocky vond het niet alleen prachtig om wekelijks op pad te gaan, hij genoot ook zichtbaar van alle aandacht. Hij vertelde altijd in geuren en kleuren hoe mensen op de Hilversumse hei, als hij zijn hond uitliet, hem vertelden dat ze genoten hadden van de tv-uitzending.

Het ultieme eerbetoon kreeg Cocky in een tv-uitzending in januari 2014 van Ivo Niehe die een groot fan van de voormalig weerman was. Het was bovendien de laatste keer dat Cocky volop in de schijnwerpers stond.