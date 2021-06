Inbrekers weer meer op pad dankzij versoepelingen

Noord-Hollanders gaan er sinds de versoepelingen veel meer op uit, maar nu blijkt dat inbrekers hetzelfde doen. Het aantal inbraken in de provincie is met 25 procent toegenomen sinds 19 april, blijkt uit cijfers van de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis. Met de vakantieperiode in het verschiet is de verwachting dat dit alleen maar zal toenemen, vertelt Joost van Buchem van Interpolis.

Tijdens de lockdowns in 2020 en in de eerste maanden van 2021 lag het aantal inbraken 30 á 40 procent lager dan in de jaren daarvoor. De reden is zo klaar als een klontje, want we waren meer thuis en dat hield inbrekers weg. Van Buchem: "Het is gewoon de afwezigheid, daardoor slaan inbrekers hun slag. Het gedrag van mensen is niet veranderd. Daarom is het belangrijk om alert te zijn."

In Noord-Holland wordt al relatief vaak ingebroken omdat het een dichtbevolkt gebied is. Nu de lockdown voorbij is, neemt dat het risico toe. In de provincie waren in de week van 19 april 41 inbraken, de weken daarop liep dat op naar 61 tot 68 inbraken.



De aankomende zomervakantie waarin mensen meer weg zijn, is ook reden tot zorg. "Sinds week vijftien of zestien zien we dat het aantal inbraken in twee maanden tijd landelijk met 34 procent is toegenomen. En dat gaat nog verder stijgen. Zeker met het mooie weer, mensen die van huis gaan, dagjes strand en het EK. Dan maak je het inbrekers weer interessanter om hun slag te slaan", vertelt Van Buchem.

Wel of geen toename

Woordvoerder van de politie Noord-Holland, José van Dijk, gaf aan dat er op de cijfers van de afgelopen periode nog geen pijl te trekken is. Zij vindt het daarom te vroeg om te zeggen dat er sprake is van een stijging. De aantallen die de politie noemt, liggen een stuk lager dan de data van Interpolis: gemiddeld 25 inbraken per week, met een uitschieter van 39 inbraken vorige week. Maar of dit een trend is die doorzet, durft de woordvoerder nog niet te zeggen. "Wij kijken naar het aantal aangiften, misschien dat hier een verschil in zit."

Van Buchem zegt dat de cijfers gebaseerd zijn op data van het CBS en van de politie. "Hier gaat een algoritme overheen waarmee we het aantal inbraken kunnen voorspellen en achteraf wordt gecheckt of er ook daadwerkelijk is ingebroken. In de feitelijke data zie je dat er een toename is in het aantal inbraken in Noord-Holland en de verwachting is dat het verder gaat toenemen."

Trends

Interpolis ziet jaarlijks een patroon in wanneer er wordt ingebroken. Zo zijn de schoolvakanties, de donkere maanden september tot januari en de feestdagen periodes waarin inbrekers vaak hun slag slaan. De coronajaren waren volgens Van Buchem atypische jaren en hij verwacht dat het patroon na corona weer hetzelfde zal zijn als daarvoor. Of dat ook evenveel inbraken betekent, durft hij niet te zeggen.

Het is niet zo dat er geen inbraken waren tijdens de lockdown. Alleen beperkten deze zich tot diefstal in tuinen en schuren. Nu mensen weer van huis zijn, richten inbrekers zich weer meer op woningen.

Elektronica

Als de inbrekers op pad gaan, doen ze dat met name voor de luxere items. Van Buchem: "Ik denk dat het met name elektronica en geldzaken zijn die gemakkelijk weg te pakken zijn waar de inbreker voor gaat. Laptops, telefoons, iPads; spullen waarvoor de inbreker niet al te veel moeite hoeft te doen." Volgens de politie gaat de inbreker ook graag voor de sieraden eropuit. "Alles wat luxe is, makkelijk voor het grijpen ligt en makkelijk te verhandelen is, nemen ze mee."

