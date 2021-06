In de rust snel naar de wc: piek in waterverbruik tijdens Nederland - Oekraïne

Van de bloedstollende wedstrijd gisteravond tussen Nederland en Oekraïne wilden Noord-Hollanders geen minuut missen, ook niet voor een sanitaire stop. In de rust of na de wedstrijd trokken we daarom massaal een sprintje naar het toilet. Dat blijkt uit cijfers drinkwaterleidingsbedrijf PWN, opgevraagd door NH Nieuws.