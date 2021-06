Honderden liters salpeterzuur gelekt bij bedrijf op Agriport

Bij het lek kwamen dampen vrij, die binnen het pand zijn gebleven. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving en er zijn geen gewonden gevallen, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord tegen NH Nieuws. Het bedrijf waar het lek plaatsvond, is volledig ontruimd.



Salpeterzuur is een gevaarlijke bijtende stof, waarbij je last kan krijgen van luchtwegen. De gelekte vloeistof wordt nu ingedamd, verdund en opgeruimd. Dat kan nog wel even duren, al is nog onbekend hoe lang.

