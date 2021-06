De Peiling: Legaliseer wonen in vakantiehuisjes

Ten einde raad is ze: Ilse Feller uit Dirkshorn woont met haar gezin op een vakantiepark. Maar de gemeente gedoogt niet langer het permanent bewonen van recreatieparken. Geld voor huren of kopen heeft Ilse Felller niet. Een schrijnend voorbeeld van de toenemende woningnood. Wat vind jij? Moet wonen op een vakantiepark gelegaliseerd worden? Ben jij zelf op zoek naar een woning en zou je dit een prima oplossing vinden?

Het kabinet buigt zich momenteel over de wet-en regelgeving voor permanente bewoning in recreatieparken. Maar gemeenten blijven fel tegen, zo valt te lezen op Gemeente.nu.

Verstedelijking

Een wijziging in de wet-en regelgeving komt neer op een verruiming van de omgevingsvergunning om permanente bewoning toe te staan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is tegen permanente bewoning, zij vinden het onwenselijk dat toeristische woningen in bos, hei of kust permanent bewoond worden. Dit zorgt voor verstedelijking, de recreatieve functie van het buitengebied komt onder druk te staan en het kost banen in de toeristische sector.

Verloedering

Een ander argument voor gemeenten om permanente bewoning niet toe te staan is de toename van criminaliteit op de parken. Er vindt illegale verhuur plaats en de verloedering neemt toe, aldus de gemeenten. Ook voldoen veel recreatiewoningen niet aan de bouwtechnische eisen en aan ruimtelijke ordeningsregels.

Dubbelbestemming

Hoogleraren Hugo Priemus en Peter Boelhouwer pleiten ervoor dat vakantieparken die geen recreatieve functie meer hebben omgevormd worden tot woonwijk, zo valt te lezen op de site van Gebiedsontwikkeling.nu. Hugo Priemus: "Gemeenten kunnen ook kiezen voor een dubbelbestemming, waarbij er sprake is van een combinatie van wonen en recreatie. Een deel van de woningen wordt dan permanent bewoond, terwijl het andere deel kan worden gebruikt voor recreatie."