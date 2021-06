Duizenden Amsterdammers kunnen weer naar hun familie in Marokko, maar er zijn veel vragen

Vanaf 15 juni gaat Marokko weer open voor reizigers uit het buitenland. Duizenden Amsterdammers staan te trappelen van ongeduld, omdat ze hebben hun familie in Marokko vaak langer dan een jaar niet hebben gezien door de pandemie. Reisbureaus worden overspoeld met vragen omdat er nog veel onduidelijk is over de reisregels.

Safoan Mokhtari is rapper en ambtenaar en heeft zijn familie in Marokko al bijna anderhalf jaar niet gezien. Hij is pas echt tevreden als hij in het vliegtuig zit, en het vliegtuig de landing inzet. "We zijn het hele jaar zo vaak in onzekerheid geweest. We konden wel, dan weer niet. Ik heb vanmiddag een belafspraak met het RIVM om te horen wat de regels zijn."

Said Elamraoui is touroperator en reisstrateeg. Hij heeft direct contact met de regering in Marokko en ondertekent dat er veel onduidelijk is. "De regering heeft aan het begin ook niet goed gecommuniceerd over de mogelijkheden."