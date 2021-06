Tennis: Tallon Griekspoor wint challenger in Bratislava

Tennisser Tallon Griekspoor heeft de challenger in Bratislava op zijn naam geschreven.

In de finale won Griekspoor in twee sets van de Argentijn Sebastian Paez (7-6, 6-3). Het is voor de geboren Haarlemmer de vierde keer dat hij een challenger-toernooi wint.

Naar verwachting zal hij negen plekken stijgen op de ATP-ranglijst en staat hij na dit weekend op plek 121.