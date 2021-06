Hockeysters pakken Europese titel

De Nederlandse hockeysters hebben de Europese titel gepakt. In het Wagener Stadion in Amstelveen werd er met 2-0 gewonnen van Duitsland.

Oranje begon goed aan de wedstrijd en in het tweede kwart benutte Marloes Keetels in de 18e minuut een strafcorner. Toch hadden de hockeysters het niet makkelijk tegen Duitsland. De Duitsers kregen kansen, maar doeltreffend werden ze niet.

Weer Matla

In de slotfase stond de ploeg van Alyson Annan behoorlijk onder druk, maar hield stand. In een counter maakte Frédérique Matla de tweede goal van de middag. Daar moest nog wel de video-referee aan te pas komen, omdat de geboren Huizense de bal zou hebben geraakt met de bolle kant van de stick. Na overleg werd de goal goedgekeurd. De 2-0 was ook de eindstand en zo was de elfde Europese titel een feit.

De Goede beste speelster

Amsterdam-speelster Eva de Goede ontving na de gewonnen finale de prijs voor de beste speelster van het toernooi. Matla werd met acht goals topscorer van dit EK.

Gisteren pakten de Nederlandse mannen ook de Europese titel. Toen was Duitsland ook de tegenstander.