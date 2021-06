Kan Nederland zonder biomassa? Deskundigen denken van niet

Als het aan milieuorganisatie Mobilisation for the Environment ligt is het gebruik van biomassa voorbij, maar deskundigen denken dat we niet zonder kunnen.

'Geen nieuwe subsidies is goed begin'

Het besluit om geen nieuwe subsidies te geven vindt Johan Vollenbroek een goed begin. Vollenbroek probeert met zijn actiegroep Mobilisation for the Environment de bouw van energiecentrales voor biomassa in Nederland tegen te houden. Zijn poging om de centrale in Diemen te stoppen is vooralsnog mislukt, maar hij gaat in beroep tegen dat vonnis.

En Vollenbroek put hoop uit een verklaring van bestuursvoorzitter Anna Borg van het Zweedse bedrijf, eerder dit jaar. "Als Nederlanders geen biomassacentrale willen", zei zij, "dan gaat het niet door. Wij zijn geen houtstookbedrijf, maar een energiebedrijf."

Net als veel andere milieuorganisaties heeft de actiegroep van Vollenbroek een principieel probleem met het opstoken van hout(snippers), om zo energie op te wekken. "Dat deden de Romeinen ook al. Hebben we in 2000 jaar niets beters kunnen bedenken? In landen als Roemenië en Bulgarije zit er nog logica achter, want daar wordt sowieso veel hout gebruikt in het dagelijks leven. In de zomer verzamel je het, in de winter stook je het op."