Drie gewonden bij botsing op N200 richting Haarlem, weg dicht voor onderzoek

Het ongeval werd rond middernacht gemeld bij de hulpdiensten. Twee auto's waren op de N200 in de richting van Haarlem ter hoogte van station Halfweg tegen elkaar gebotst.

Drie mensen moesten uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht worden, meldt een woordvoerder van de politie. Mogelijk is er alcohol in het spel geweest. Een automobilist is formeel gezien aangehouden, maar moest ook naar het ziekenhuis. "In het ziekenhuis wordt dan een bloedproef bij hem of haar afgenomen", aldus de woordvoerder.

De politie heeft een deel van de N200 in de richting van Haarlem afgesloten om onderzoek te kunnen doen naar het ongeval.