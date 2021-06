Handbalmannen Aalsmeer nog geen kampioen

De handballers van HV Aalsmeer zijn er zaterdag niet in geslaagd om hun titel te prolongeren. Aalsmeer verloor in de eigen Bloemhof met 22-25 van het Limburgse Lions. De eerste wedstrijd vorige week in Sittard werd door Aalsmeer gewonnen en bij winst in de thuiswedstrijd was de titel een feit geweest. Na het verlies volgt er volgende week zaterdag een beslissende wedstrijd in Limburg.

Aalsmeer verliest van Lions - NH Sport / Rob Wanst

Aalsmeer had de pech dat de Limburgse ploeg veel beter in vorm was dan een week geleden. Ditmaal had de ploeg van trainer Bert Bouwer een off-day wat zich vooral uitte in de matige score van de Noord-Hollandse ploeg. "Voor 25 tegendoelpunten tekende ik vooraf, maar slechts 22 keer scoren is veel te weinig", vatte trainer Bert Bouwer de wedstrijd in één zin samen. De thuisploeg nam in de eerste helft direct het initiatief en kwam op voorsprong (3-1). Lions gaf zich echter niet gewonnen en vocht zich langs en voorbij Aalsmeer (6 -10), om uit eindelijk met twee punten voorsprong te gaan rusten (10-12).

Quote "Voor 25 tegendoelpunten tekende ik vooraf, maar slechts 22 keer scoren is veel te weinig" Bert Bouwer trainer Aalsmeer

Aalsmeer trainer Bert Bouwer heeft nog goede hoop op pronlongatie van de titel. - NH Nieuws

Na de rust zette Aalsmeer direct druk op de Limburgse doelman Luuk Hoiting, maar die hield met katachtige reddingen zijn doel schoon. De goalie zag zijn teamgenoten voorin blijven scoren (12-16). Halverwege kwamen de mannen van Bert Bouwer onder aanvoering van Samir Benghanem op gelijke hoogte met de Lions (18-18). Echter misten ze de kracht om er overheen te gaan. "Als we één punt voorgekomen waren was de wedstrijd gespeeld geweest", aldus Bouwer die nu tandenknarsend moest toezien dat Lions in de slotfase alsnog de wedstrijd pakte (22-25). Daarmee dwongen de Limburgers een derde wedstrijd af.

Rob Jansen baalt na de nederlaag tegen Lions om is ook strijdbaar - NH Nieuws

Milde straf na overtreding Het was in Aalsmeer een hard gevecht, maar niet onfair. Desondanks hadden de beide scheidsrechters hun handen vol. Ze verzuimden Lions-doelman Hoiting een rode kaart te geven toen hij snoeihard doorging op Rob Jansen. De aanvaller van Aalsmeer vond het zelf wel meevallen en kon zich vinden in de milde straf voor de doelman die slechts een waarschuwing kreeg. Volgende week zaterdag is in Sittard de derde en beslissende wedstrijd en mag de winnaar zich kampioen van Nederland noemen.

Lees ook Play Sport Samenvatting: Handballers Aalsmeer winnen eerste finalewedstrijd