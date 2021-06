Veel financiële steun voor herstel herdenkingsmonument, ook gemeente draagt bij

Er is veel steun voor het herstel van het vernielde herdenkingsmonument van geweldslachtoffers in Hoorn. Een aantal weken geleden is het monument binnen 48 uur tot twee keer toe aan vernield. "Die saamhorigheid, dat iedereen zijn steentje wil bijdragen. Dat is erg fijn", zegt nabestaande Wanda Beemsterboer.

Naast mentale steun, is er ook veel financiële hulp. Wanda, die haar dochter verloor in 2006 nadat zij om het leven was gebracht door haar ex-vriend , ontving gisteren nog een brief van de gemeente Hoorn. Daarin stond dat de gemeente 750 euro overmaakt naar de Nadine Foundation (initiatief monument) voor het herstel.

"Wij betreuren ten zeerste dat de Vlinderrots in Hoorn tot twee keer aan toe vernield is. De rots is voor veel slachtoffers van zinloos geweld een waardevol monument. De vernieling daarvan heeft niet alleen fysieke, maar ook geestelijk schade toegebracht", schrijft de burgemeester in de brief. "Een heel fijne en warme brief", laat Wanda weten in een reactie.

Al genoeg voor het herstel

Na de vernieling is Esmaralda Ketting Krooder, die haar vader verloor na een gewelddadige overval, een inzamelingsactie gestart. Ze heeft nu 2.700 euro bij elkaar verzameld en het Fonds Slachtofferhulp heeft dat bedrag verhoogd naar 5.000 euro.

Daarnaast heeft een man uit Tilburg ook nog eens 250 euro overgemaakt. Hij is verbonden aan de Nadine Foundation en had eerder al speciaal gemaakte cd's, Songs for Nadine, verkocht.

Alles bij elkaar is er nu 6.000 euro, genoeg voor het herstel volgens Wanda. "De rest van het geld gaan we apart zetten voor het onderhoud van de rots", vertelt ze. "Het doet ons nabestaanden veel goed na al het gedoe."

Verdachte voor de rechter

De man die na de eerste vernieling met een tas met twaalf vlinders werd aangehouden, heeft een dagvaarding gekregen van het Openbaar Ministerie. De ouders van Nadine willen graag bij de zitting aanwezig zijn van de verdachte asielzoeker uit Dronten.