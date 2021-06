Marktkooplui Plein '40-'45 boos over hekken: "We zijn een markt, geen attractiepark ofzo!"

"Veel klanten willen niet drie kwartier of een halfuur in de rij wachten om naar de markt te gaan", aldus verkoper Clerence. Toch laten de meeste bezoekers zich niet door de hekken tegenhouden. ''We hebben een uur gereden om hierheen te komen. Het gaat op zich heel snel. Sneller dan verwacht, anders was ik wel weggegaan denk ik'', zegt een van de bezoekers in de rij. Een koppel vindt het fijn dat het rustiger is op de markt en vindt de rij niet erg, maar weet niet of het helpt tegen corona. ''Eigenlijk sta je dichter op elkaar dan dat je nu op de markt loopt."

Voorlopig blijven de hekken staan, het stadsdeel wil dat het anderhalve meter afstand houden altijd mogelijk moet zijn. Maar de verkopers denken dat handhaving rond laten lopen beter zou werken. Volgens verkoper Clerence zijn de lange rijen geen oplossing. "We zijn geen attractiepark ofzo!"