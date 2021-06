Eddy Keur stopt met radioprogramma op NH Radio, gaat aan de slag voor televisie

Eddy Keur stopt met zijn radioprogramma Keur in de Middag op NH Radio. Dat heeft de programmamaker vanmiddag zelf bekendgemaakt in zijn eigen show. Keur stopt niet volledig bij de regionale omroep, hij gaat voor televisie aan de slag.

Keur presenteerde zijn radioprogramma de afgelopen vier jaar op NH Radio. Eerst op vrijdag en zaterdag. Later kwam daar de zondag bij. Tegenwoordig is Keur te horen op zaterdag van 12:00 uur tot 15:00 uur. Daar komt na de 361e aflevering een einde aan. "Het is een hele mooie periode geweest", zegt Keur. "Ik heb heel veel mooie kansen gekregen hier bij NH Radio, die ik ook met veel liefde heb aangenomen."

De presentator blijft wel aan NH verbonden, hij gaat voor televisie programma's maken. "Ik heb het bij NH ontzettend leuk. Toen heeft de baas aan mij gevraagd of ik dan het radiocontract zou willen omzetten naar een tv-overeenkomst, waarbij we voor NH-televisie heel veel dingen kunnen doen. Dus dat is ook wel heel erg leuk."

NPO Radio 2

Daarnaast vervangt Keur nog steeds NPO Radio 2-dj Ruud de Wild, die vanwege zijn behandeling voor darmkanker en het herstel daarop voorlopig thuis zit. Keur vervangt zijn middagshow De Wild in de Middag tot begin september. "En nou maar eens even kijken wat daar eventueel nog voor kansen liggen." Of dat betekent dat Keur een vaste plek krijgt op de landelijke radiozender, ging de presentator vanmiddag in zijn programma niet op in.

De laatste show van Eddy Keur op NH Radio is volgende week. De presentator maakt dan zijn 361e aflevering van Keur in de Middag. Wie Eddy Keur daarna opvolgt in het weekend op NH Radio, is nog niet bekend.

Kijk hier terug hoe Eddy Keur zijn vertrek aankondigde bij NH Radio: