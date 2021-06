Speurhond Argos ingeschakeld voor vermiste kater Spooky: 'Mis de lieve schat enorm'

De kater Spooky uit Nieuw-Vennep is al drie weken vermist en daarom besloot baasje Patty Hartman het Speurhondenteam NH in te schakelen. Een geurbron, de laatste plek waar een vermist huisdier is gezien, en de neus van speurhond Argos worden ingezet om Spooky op te sporen.

"We moeten goed achter Argos blijven en kunnen niet al te veel stilstaan", wordt voor het vertrek in Nieuw-Vennep gewaarschuwd. "Maar voor we gaan lopen moet de hond eerst de geur van Spooky weten te herkennen", legt Patricia, het baasje van speurhond Argos, uit.

Urenlange wandeling

Argos duwt zijn neus in de plastic tas die Patty bij zich heeft en zet een flinke draf in. Wat volgt is een urenlange wandeling door Nieuw-Vennep, op zoek naar het huisdier van Patty. "Normaal komt hij 's ochtends altijd thuis, maar nu dus niet. Hij wordt vreselijk gemist."

Patricia en Argos worden behalve bij vermiste huisdieren ook ingeschakeld bij het zoeken naar vermiste personen. "Zo werd ik laatst nog gevraagd of ik naar Oostenrijk wilde komen om te zoeken naar de vermiste Rida uit Zeist", vertelt Patricia. "Maar dan moet je echt met heel veel speurhonden gaan, dat is zo'n groot gebied."

Uiteindelijk wordt Spooky niet gevonden, maar Patricia laat Patty wel een digitaal kaartje zien met de route die zij, en dus ook de vermiste kater hebben gelopen. "Op deze manier kun je gerichter zoeken en flyers ophangen", vertelt Patricia.