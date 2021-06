Niet schoolslag of vlinderslag, maar een flinke inhaalslag voor zwemscholen

De afgelopen maanden heeft zwembad de Waterhoorn in Hoorn veel extra inschrijvingen gehad. "We hadden nog ruimte in ons lessenschema om te groeien en personeel voor handen, dat hebben we allemaal ingezet. Kinderen kunnen daar op bepaalde momenten nu direct starten." Geen wachtlijsten dus hier, vertelt locatiemanager Tobias Bergevoet.

Maar bij de zwemschool van Jos Koelemeijer in Hoogwoud is dat wel anders. "De wachtlijsten zijn inderdaad vol op onze locaties. De een heeft een wachtlijst van een jaar, de ander een half jaar", vertelt Karel Koelemeijer. Zij hebben geen ruimte meer in hun schema om uit te breiden qua les, maar kijken wel naar andere creatieve mogelijkheden. "Onder schooltijd kan nog wel, dus daarom zijn we nu aan het kijken naar schoolzwemmen, maar dat wil voor nu niet lukken. Misschien in de toekomst", vertelt Karel verder.

Bijspijkeren

Bij sportinstituut Frits van der Werff in Hoorn hebben ze de afgelopen maanden veel ingezet op bijspijkeren. "Toen we konden starten, hebben wij extra instructeurs in de meivakantie op de lessen gezet. Maar ook daarbuiten hebben we 'bijspijkerlessen' gehad", vertelt Jellie van der Werff. Ze heeft het idee dat iedereen die voor de zomer kon starten, nu ook aan de beurt komt.