Matthijs de Ligt ontbreekt tegen Oekraïne, Stekelenburg eerste doelman Oranje

De 21-jarige Juventus-verdediger heeft te veel last van zijn lies om mee te kunnen spelen. "Het duel komt iets te vroeg", vindt De Boer. "We willen geen risico nemen. We hebben nog twee groepswedstrijden. Als het heel spannend was geweest, had hij wel kunnen spelen. Hij zit er heel dicht tegenaan." De kans is zeer aannemelijk dat De Ligt wordt vervangen door Jurriën Timber, de jongeling van Ajax. Maarten Stekelenburg zal onder de lat staan. "Het is een moeilijke keuze geweest", vertelde De Boer. "Alle respect voor Tim (Krul red.), maar ik heb voor Maarten gekozen."

Vliegtuig

De bondscoach liet ook weten dat Nederland 'gewoon' 5-3-2 zal spelen. Tijdens de training vloog een reclamevliegtuig over het trainingsveld met een duidelijke boodschap: 'Frank, gewoon 4-3-3!' "Ik heb ook een vliegtuigje gehuurd met de tekst 'Bedankt voor de tip, maar het blijft 3-5-2'", reageerde De Boer met een knipoog.