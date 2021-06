Auteurs zetten Ajax jaarboektraditie voort: ''Liefhebbers van de club en het geschreven woord''

''We hebben gekozen voor een aanpak die we zelf als gebruiker, lezer en supporter het prettigst vinden. Dat is voor elke wedstrijd een spread met de statistieken en de opstellingen links, de nieuwtjes daaronder en daarnaast een verslag met een goede foto erbij'', zegt Pot terwijl hij door een oude editie bladert.

Pot heeft de jaarboeken voor het gemak allemaal van zijn werkkamer gehaald en op de keukentafel uitgestald. De ruggen van de boeken worden gekenmerkt door de rode band. ''De vormgeving blijft in principe hetzelfde'', zegt Endt. ''Die is een beetje geweld aangedaan in de afgelopen vier à vijf seizoenen'', doelend op de tint rood die iets donkerder is geworden bij de laatste edities.

En het was nog even aanpoten voor de vijf auteurs toen in december duidelijk werd dat ze het stokje over gingen nemen. ''We hadden inderdaad een inhaalrace te doen want we hadden nog niks opgetekend van de wedstrijden in de voorgaande maanden. Dat was dus even bikkelen met elkaar, maar hoe leuk was dat ook'', zegt Endt.

Mooiste moment

Er zijn aardig wat bijzondere jaren op te noemen bij Ajax en bijzonder, dat was afgelopen seizoen natuurlijk ook. Sportief gezien, Ajax pakte de dubbel, maar het was ook een seizoen waarin de club het het grootste deel zonder supporters moest doen. Endt beschrijft voor hem hét moment van het seizoen. ''De wedstrijd tegen AZ, toen er opeens weer mondjesmaat publiek aanwezig mocht zijn. Ik ben toen naar die wedstrijd geweest en de emotie die we toen voelden... Je zag ook de gelukzaligheid op de gezichten van die voetballers.''