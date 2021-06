Drugswoning gesloten aan de Melkweg na vondst hennepkwekerij

Aan de Melkweg in Hoorn heeft burgemeester Jan Nieuwenburg deze week een drugswoning gesloten. In de woning is in april een hennepkwekerij aangetroffen.

Volgens de gemeente zijn er hennepplanten gevonden die in de vorm van drugs verhandeld kunnen worden, ook zijn er spullen gevonden voor het verwerken van de drugs. De burgemeester heeft de woning laten verzegelen en omwonenden zijn geïnformeerd over de sluiting. Eerder sluiting Onlangs hebben West-Friese burgemeesters meer bevoegdheden gekregen om drugspanden eerder te sluiten. Waar eerder pas werd ingegrepen als er daadwerkelijk drugs werd gevonden in een woning of ander pan, kan dat nu al veel eerder. Nieuwenburg gaf eerder aan NH Nieuws aan blij te zijn met het nieuwe beleid: "De essentie is eigenlijk dat we alle voorbereidingshandelingen nu ook kunnen aanpakken. Dus al als het materiaal dat je in huis hebt om drugs te telen."

