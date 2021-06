Man (28) krijgt 14 maanden cel voor ramkraak op winkel in Amsterdam Zuid

Een 28-jarige man is veroordeeld tot 14 maanden cel voor het plegen van een ramkraak bij een winkel aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam Zuid.

De ramkraak werd op 17 december vorig jaar gepleegd bij Louis Vuitton. De man werd vlak na de ramkraak aangehouden door de politie. Hierbij werd een waarschuwingsschot gelost.

In de auto, die een dag eerder werd gestolen, werden zestien designertassen aangetroffen. Er was flinke schade aan het pand.

De rechter oordeelt dat de 28-jarige man schuldig is aan het ontvreemden van de auto, het plegen van de ramkraak en diefstal van zestien designertassen.

Meerdere ramkraken

De ramkraak op 17 december was de vierde ramkraak in de stad in zeer korte tijd. Op 11 december werd er een ramkraak gepleegd op een kledingwinkel, ook in de P.C. Hooftstraat. Hierbij werden meerdere merkjassen gestolen, maar al snel werden er twee verdachten aangehouden.

Diezelfde week was een tabakswinkel op het Hoofddorpplein de klos en een dag daarvoor is er een auto bij het World Fashion Center aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West naar binnen gereden. Bij deze twee ramkraken zijn de verdachten ontkomen.