Buurtcommissie Woensberg bang voor verkeersproblemen na komst luxecamping

De buurtcommissie benadrukt geen problemen te hebben met de komst van de camping zelf. Voorheen stond er een kampeerterrein voor jongeren, die voor overlast zorgden. De commissie vreest voor nieuwe overlast, dit keer van auto's.

"De invulling van de eigenaren en Landal zijn erg netjes. Echter, de toegangsweg via Huizen naar de camping toe is een groot punt. Deze Woensbergweg is een paadje waar je nauwelijks met twee auto's langs elkaar kan zonder door de berm heen te gaan", zegt De Wildt. "De glamping is bedoeld voor mensen met een ruimere portemonnee en dus een ruimere auto." Daarbij verwacht De Wildt dat er na de realisatie ongeveer zes verkeersbewegingen per tent zullen ontstaan.

Reactie Landal

Landal Greenparks laat weten dat ze altijd open staan voor een gesprek met de bewoners en dat ze een groep bewoners eerder een rondleiding over het terrein hebben gegeven.

Grote verkeersproblemen verwacht Landal echter niet. “Er zijn 45 zogenaamde safaritenten. Later komen er nog 70 bij”, zegt woordvoerder Jeannette ten Kate. “Daarbij zijn de uitrijden maandag en vrijdag, dus zal er alleen dan gereden worden.”

Naïef

Hoewel De Wildt zelf bij deze rondleiding aanwezig was zijn de zorgen niet weggenomen en noemt hij de gedachtegang van Landal naïef. "Als je geen faciliteiten op de camping gaat aanbieden waarbij mensen op het terrein zelf blijven, gaan die mensen zeker met de auto ergens naartoe." Daarbij vreest De Wildt dat de 45 tenten een voorproefje zullen zijn, wanneer de 70 andere tenten er ook nog eens bijkomen.

Uiteindelijk hoopt De Wildt dit mogelijke probleem de kop in te drukken door ook via Blaricum een aanrijroute te realiseren. "Als je op deze manier de woonomgeving kan ontlasten, denk ik dat we een uitweg hebben."

