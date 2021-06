Edwin Zoetebier wordt keeperstrainer bij Vitesse

Zoetebier is geen onbekende in Arnhem. De oud-doelman stond in het seizoen 2000-2001 onder de lat bij Vitesse. Zoetebier volgt Rein Baart op als keeperstrainer.

De Volendammer vertrok 'na een verschil in inzicht' bij FC Volendam. Zoetebier werkte als keeperstrainer bij Het Nieuwe Oranje. Tussen 2008 en 2011, in het seizoen 2015-2016 en vanaf 2018 tot heden. In zijn actieve carrière als speler stond Zoetebier onder de lat bij FC Volendam, Sunderland, Feyenoord, Vitesse, PSV en NAC Breda. Voor de Volendammers speelde hij 220 duels in de hoofdmacht.