Wonen in vakantiehuis niet langer gedoogd: "Moeten we straks slapen onder een brug?"

"Dit is mijn huis, mijn eigen grond, al twintig jaar. Toen ik zwanger was en ze hier op het park begonnen te dreigen met afsluiten van water en elektriciteit voelde ik me niet veilig en hebben we elders een huis gekocht en het vakantiehuis aangehouden," vertelt Ilse op het terras van haar parkwoning. "Als gevolg van de economische crisis hebben we in 2018 ons huis moeten verkopen en wat doe je dan? Dan ga je terug naar wat je hebt."

Opgejaagd

In de tijd dat Ilse met haar man en twee dochters elders woonde heeft de gemeente in 2006 en 2011 zogeheten 'persoongebonden beschikkingen' afgegeven aan bewoners op het park De Horn. "Daar zijn we helaas net buiten gevallen, maar onlangs heeft iemand hier op het park toch zo'n woonbeschikking gekregen. Waarom wij niet?"

Inmiddels is de spanning in huis flink opgelopen door de dwangbrieven van de gemeente Schagen. "We hebben meerdere keren geschreven naar de gemeente. Iedere keer werd het uitgesteld. Ook door corona kwam er uitstel, maar nu laat de uitkomst zich wel raden. Eind van de maand moeten we weg. Ik loop bij de psychiater, mijn dochter voelt zich opgejaagd."