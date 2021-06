Privéadressen zzp'ers openbaar: "Lijkt alsof eerst je leven op het spel moet staan voordat er iets gebeurt"

Ben je werkzaam als freelancer of zzp'er, dan liggen je gegevens in feite gewoon op straat. Vervelende telefoontjes zijn daardoor aan de orde van de dag en sommige zzp'ers worden zelfs bedreigd op hun privéadres. De 49-jarige Zoë probeerde haar gegevens uit het Handelsregister offline te halen omdat ze werd gestalkt, maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Een wetswijziging om de gegevens offline te halen is nodig, vindt ook de Kamer van Koophandel (KVK).

Dit register is online te raadplegen. Een bedrijf of persoon hoeft alleen een uittreksel te kopen, om je gegevens te achterhalen. Bij zzp'ers gaat dat nog een stapje verder, omdat je vaak meteen te zien krijgt waar zij wonen. Want zzp'ers werken lang niet altijd vanuit een kantoorpand, waardoor ze geen vestigingsadres hebben. Daarom staat hun privéadres genoteerd.

Zoë is één van de ruim vijftig zzp'ers die reageerden op de oproep van het AT5-panel. We vroegen hen naar de ervaringen met de registratie van persoonsgegevens door de KVK. Wie zich daar inschrijft, kiest namelijk niet alleen een bedrijfsnaam maar laat ook bijvoorbeeld een telefoonnummer en e-mailadres achter in het Handelsregister.

Zoë vroeg de KVK om haar gegevens offline te halen. Maar dat ging - in elk geval toentertijd - niet zo makkelijk. Terwijl ze een vonnis kon laten zien van de rechtbank, waarin terug te vinden was dat de jongen een straf opgelegd had gekregen voor stalking. "Misschien dat ze vonden dat de concrete dreiging daardoor juist weg was. Wat ik vreemd vind, is dat het lijkt alsof je leven op het spel moet staan voordat er iets gebeurt."

Eigenlijk wilde Zoë (*) zich helemaal niet inschrijven bij de KVK. Maar omdat ze als freelancer werkzaam is voor verschillende uitgevers, móest ze wel. "Zelf had ik die keuze niet gemaakt", blikt ze terug.

In deze wet staat ook welke gegevens een ondernemer precies door moet geven. Daarbij hoort onder meer een vestigingsadres. Vanaf 1 juli 2021 hoeven ondernemers hun privéadres niet meer door te geven. Maar zzp'ers vallen ook hier buiten de boot. Zolang hun vestigingsadres gelijk is aan hun privéadres, dan blijft het privéadres gewoon vindbaar.

Het draait allemaal om vindbaarheid. "Stel, iemand wil je een aanmaning sturen of je doet iets wat niet klopt. Dan moet diegene je gegevens hebben. Bovendien is in de Handelsregisterwet vastgelegd dat we de economie moeten stimuleren. Bedrijven kunnen elkaar via het register makkelijk vinden."

De klachten zijn de KVK niet onbekend. Maar de instantie is nou eenmaal wettelijk verplicht om de gegevens bij te houden en te registreren. "Een Handelsregister geeft rechtszekerheid", legt woordvoerder Hester Schoppert uit. "Als je niet weet van wie een bedrijf is, kunnen er schimmige praktijken ontstaan."

Inmiddels is Eva verhuisd naar een kantoorpand. Dat vindt ze veiliger voelen, zeker nu ze zich vanuit haar functie bezighoudt met de coronacrisis. "Dan is het niet fijn als mensen je privéadres hebben. Er is zoveel emotie rondom dit thema. Je wilt dan toch privé en zakelijk liever gescheiden houden." Maar dat betekent niet dat je gegevens helemaal niet meer vindbaar zijn. Soms heeft een andere website je privéadres al overgenomen. Informatiebrokers hebben de gegevens dan opgekocht. "Ik ben een half jaar bezig geweest met één voor één de sites te benaderen om mijn gegevens te verwijderen", vertelt een van de andere zzp'ers.

Eva, sinds zes jaar zzp'er, is daarom erg op de hoede als ze een telefoontje krijgt van een onbekend nummer. “Als ik een nummer niet herken, ga ik extra oplettend het gesprek in. Ik ben op die manier zelfs een keer bijna een nieuwe klant misgelopen." Meestal krijgt ze wél een telemarketeer aan de lijn. Eva vindt het opvallend dat er nauwelijks wordt gekeken of een aanbieding überhaupt relevant voor je zou zijn. "Als communitybouwer werk ik vanaf mijn laptop. Ik heb geen bedrijfsterrein. Toch werd ik benaderd door een bedrijf dat mij een complete camerabeveiliging aan wilde smeren voor 'mijn terrein'."

Dat hier haken en ogen aan zitten, weet de KVK. Daarom zijn er al stappen genomen. Zo is het Online Adressenbestand offline gehaald. Bedrijven kunnen de adressen nu niet meer online in bulk opkopen. In plaats daarvan moeten ze per ondernemer een uittreksel kopen. Daarvoor betalen ze 2,35 euro per stuk.

Maar een postadres opgeven kan dan weer niet. "Er moet iemand aanwezig zijn in het pand, bijvoorbeeld om post of een deurwaarder te ontvangen."

"Je hebt als eenmanszaak wel de mogelijkheid om je in te schrijven bij bijvoorbeeld je boekhouder, of bij een beroepsvereniging. Eventueel kan het zelfs bij je oma", vertelt Schoppert. "Er wordt dan een overeenkomst getekend, zodat je uiteindelijk wel vindbaar bent als er bijvoorbeeld aanmaningen zijn. We proberen altijd tot een oplossing te komen als mensen bij ons komen vanwege een waarschijnlijke dreiging."

Ondertussen is het kwaad vaak al geschied en komen zzp'ers regelmatig tot de ontdekking dat hun gegevens opeens op een website staan. Moet er dan niet wat sneller gehandeld worden, om hun privacy te beschermen? De afgelopen jaren zijn er nou eenmaal veel meer zzp'ers bijgekomen, zegt Schoppert. Uit gegevens van de KVK blijkt dat er in het tweede kwartaal van dit jaar 117158 zzp'ers geregistreerd stonden in Amsterdam, dat zijn er 28289 meer dan in 2016. "We zien dat de tijden veranderen en dat dit niet meer houdbaar is."

Om écht een andere aanpak te hanteren, moet echter de wet gewijzigd worden, benadrukt Schoppert. "Het kost veel tijd om een wetswijziging door te voeren, dus een wijziging moet nu echt voor langere tijd houdbaar zijn." Daarom moet er een beleidskader komen voor integer gebruik van de Handelsregistergegevens. Een datavisie, aldus Schoppert.

Ook zzp'ers worden gevraagd om hierover mee te denken, door middel van een consultatie. "We willen dat alle meningen aan bod komen. De consultatie is open tot 30 juni, daarna gaat er een brief naar de Tweede Kamer en in het najaar komen er voorstellen voor een wetswijziging."

"Het blijft een lekkende kraan"

Bij ZZP Nederland wordt gehoopt dat de verandering er nu echt komt. "We vechten hier al zo'n zes jaar tegen", vertelt woordvoerder Leo Kits. "We blijven het aandragen en soms worden er Kamervragen over gesteld."

Eerder hebben Kamervragen er in elk geval toe geleid dat de KVK geen data meer online in bulk mocht verkopen. "Maar het blijft een lekkende kraan. Alle informatie die naar buiten is gekomen, ligt al op straat." Voor hem is het sowieso al onbegrijpelijk dat een zzp'er zijn of haar privéadres moet vermelden. "Ik kan geen enkele reden bedenken waarom mensen moeten weten waar je woont. Als je zaken doet met iemand, hoef je toch pas als je echt met elkaar een opdrachtovereenkomst tekent je de adresgegevens uit te wisselen?"