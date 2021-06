WEEFF Spotlight: Bovenkarspel is een wereldberoemd dorp

In de allernieuwste aflevering van de WEEFF Spotlight, gaat Gavin langs in Bovenkarspel! Het is het grootste dorp van de gemeente Stede Broec, met net iets meer dan 10.000 inwoners. In de video komt onder andere een brasserie voorbij die een dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en er wordt een bezoekje gebracht aan het streekbos tussen Bovenkarspel en Enkhuizen.

Ook neemt Gavin een kijkje in Broekerhaven aan het Markermeer, wat sinds 1807 een buurtschap is van Bovenkarspel. Je komt ook meer te weten over de West-Friese Flora. Dit evenement zette Bovenkarspel lange tijd internationaal op de kaart en elk jaar kwamen hier meer dan honderd duizend bezoekers op af.

