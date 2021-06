Fotoreplica Jordanese Nachtwacht onthuld: "Moeilijkste foto die ik ooit gemaakt heb"

De fotoreplica van het meesterwerk De Nachtwacht van Rembrandt is vandaag onthuld. De buren van de Nieuwe Leliestraat in de Jordaan poseerden samen voor hun buurman en fotograaf Sander Veeneman. Het idee van het kunstwerk komt door de coronacrisis: de buren waren allemaal 'los' van elkaar, met de foto komen ze weer samen.

"Het was de meest ingewikkelde foto die ik ooit heb gemaakt, maar misschien ook wel de mooiste", vertelt Sander. "De symboliek vind ik heel mooi. Met een foto is iedereen weer samen."

Jan Six, een kunsthistoricus en Rembrandtkenner, mocht de foto onthullen en is erg positief over het eind resultaat. "Het is helemaal dezelfde compositie. Alle figuren zijn heel duidelijk te herkennen."