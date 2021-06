Weer overval in Osdorp: "Je weet al hoe je moet reageren op een overvaller, tragisch"

Op de Tussen Meer in Osdorp is vanmorgen een supermarkt overvallen. De dader kwam rond kwart voor negen de supermarkt binnen en bedreigde het personeel met een steekwapen. Met een nog onbekende buit, vluchtte de overvaller de supermarkt uit. De bewoners en winkeliers uit de straat kijken er niet meer van op: "Het is de zoveelste". Maar ondanks dat het vaker is voorgekomen, zijn buurtbewoners ook bang.

"Ik denk dat dit toch wel een strategische keus is. De winkel ligt op een hoek en heeft twee uitgangswegen. Je kan aan de voorkant en aan de achterkant kan je eruit. Dus in principe kunnen ze heel snel wegkomen", zegt een van de winkeliers. De twee vluchtwegen hebben mogelijk geholpen om snel de uitgang te vinden want de dader is nog steeds voortvluchtig. De politie roept getuigen op zich te melden en heeft het signalement van de overvaller verspreid via Burgernet.