Van het ene naar het andere oranje: perschef FC Volendam helpt mee tijdens EK

De lach is deze dagen moeilijk van het gezicht van Sonny Sier af te krijgen. De pas 27-jarige perschef van FC Volendam is lid van het mediateam van de UEFA rond de EK-wedstrijden in de Johan Cruijff Arena. "Dat is mooi, dat je dit op het allerhoogste podium mag doen."

Sonny Sier: van het ene oranje naar het andere - NH Nieuws

Staand op de middenstip van het stadion van FC Volendam kijkt hij rond en zegt: "Omdat het hier blijkbaar goed gaat, is dat opgevallen bij de UEFA. Zo hebben ze me gevraagd de functie binnen het mediateam op te pakken. Dat is toch wel heel cool." Pittige sollicitatieprocedure Sier zei niet direct 'ja'; bij een voetbalclub heb je nauwelijks vakantie, zeker als perschef moet je altijd aan staan. "Dus ik dacht eerst: wat moet ik allemaal regelen bij FC Volendam? Ik heb het de club gevraagd en zij vonden het goed. Ze zagen het ook als een eer. Dan ga je een pittige sollicitatieprocedure in. Dat gaat allemaal in het Engels en dat wordt dan opgestuurd naar Zwitserland (daar is de UEFA gevestigd, red.). Aan het einde van de rit ben ik aangenomen." Sier wordt net als bij voetballers gehuurd van de club.

Quote "Je hebt bijbels van boekwerken waar je je aan moet houden" lid mediateam uefa sonny sier

Het werk in de Arena omschrijft Sier als 'rennen en vliegen'. En dat allemaal naast zijn werk voor FC Volendam, want dat gaat gewoon door. Toen bijvoorbeeld spits Robert Mühren vast werd gelegd door de club kreeg Sier het even warm. Toch wist hij het voor elkaar te krijgen dat er een mooie video werd opgenomen waarbij Mühren welkom werd geheten. Tekst loopt door onder de video

Volgens Sier gaat het er bij de UEFA wel anders aan toe dan bij FC Volendam. "Je hebt bijbels van boekwerken waar je je aan moet houden. Die punctualiteit is cool om mee in aanraking te komen, het zo inzoomen op details. Erg leerzaam. Ik ga echt niet al die regeltjes meenemen, want dat past ook helemaal niet bij FC Volendam. We blijven het hier natuurlijk wel op onze manier doen, net als dat ik probeer iets van het Volendamse bij de UEFA mee kunnen brengen. Maar dat wordt lastig, haha."