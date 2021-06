Huizer hockeyster Frédérique Matla legt met treffer basis voor EK-finale

In navolding tot de mannen, hebben ook de hockeyvrouwen ten koste van België de EK-finale behaald. In het Wagenerstadion in Amstelveen won Nederland met 3-1 mede dankzij een treffer van Frédérique Matla uit Huizen.

Nederland begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam na vijf minuten op voorsprong via Frédérique Matla. De aanvalster tikte een harde voorzet knap binnen: 1-0. In het tweede kwart lag de bal al binnen 23 seconden in het doel. Felice Albers van Amsterdam schoof de bal na een slimmigheidje beheerst in de hoek.

In het derde kwart ging het allemaal wat minder gemakkelijk bij de hockeyvrouwen en groeide België in de wedstrijd. Een overtreding van Marloes Keetels in de cirkel van Oranje zorgde ervoor dat België een strafbal mocht nemen en daar wist Stephanie Vanden Borre wel raad mee: 2-1.

In het vierde kwart schoot Caia van Maasakker de Nederlandse vrouwen naar de verlossende 3-1 voorsprong. Uit een strafcorner knalde de specialiste de bal snoeihard in de bovenhoek. Nederland moest nog wel op haar hoede zijn voor de aansluitingstreffer van de Belgen, maar uitstekend keeperswerk van Amsterdam-goalie Anne Veenendaal zorgde ervoor dat de overwinning niet meer in gevaar kwam.

Zondag om 12.30 uur speelt Nederland de EK-finale tegen de winnaar van Duitsland tegen Spanje.