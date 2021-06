Campagne gestart om vrouwen veiliger gevoel te geven op straat

In het Olympisch Stadion is vandaag de campagne Jij Staat Niet Alleen van start gegaan. Het doel is om het veiligheidsgevoel van meisjes en vrouwen te vergroten en seksuele intimidatie en geweld tegen te gaan. Het initiatief koppelt jonge Amsterdamse vrouwen aan een vrouwelijk coach die ze begeleidt en steunt.

Burgemeester Halsema was aanwezig bij de lancering van het initiatief en noemt Amsterdam nog niet veilig genoeg voor vrouwen.

"Als je het vergelijkt me andere wereldsteden in Amsterdam relatief veilig, maar er zijn nog veel te veel verhalen van jongen vrouwen die op straat, internet of thuis geïntimideerd worden", aldus de burgemeester.

Aangekeken en nageroepen

Dat de campagne hard nodig is, bevestigen jonge vrouwen die aanwezig zijn bij de lancering: "Ik liep over straat en werd heel lang aangekeken en nageroepen", vertelt een vrouw. "Als ik een rokje aanheb, zijn er mannen in auto's die toeteren", vertelt een ander.

Volgens Halsema moeten het probleem op verschillende manier aangepakt worden: "We kunnen zorgen dat de meiden goed opgevangen worden, dat we hun zelfvertrouwen herstellen. Maar we kunnen ook de cultuur aan de orde stellen waarin dit kan gebeuren en de daders oppakken en vervolgen."