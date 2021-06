Zaanferry weer in de vaart: "Heel blij dat de trossen weer los mogen"

Vincent Lee heeft er even op moeten wachten, maar de eigenaar van de Zaanferry mag weer het water op. Vanaf juni vaart de boot weer in het weekend tussen Amsterdam Centraal en Wormerveer. Het doel is om (dag)toeristen naast Amsterdam ook de omgeving te laten ontdekken. Zo zijn er haltes bij het Hembrugterrein, Zaandam, de Zaanse Schans en Wormerveer.

"We hopen dat er genoeg animo voor is", zegt Lee. De Zaanferry is onderdeel van zijn rederij, ook genaamd Lee. "De internationale toerist is natuurlijk weg, dus we gaan ons richten op de Nederlandse toerist. We zijn benieuwd."

Vrijdag werd er een proefronde gemaakt. Alles bleek in orde. De afgelopen tijd heeft de boot een opfrisbeurt gehad: grote schoonmaak en een nieuwe lik verf. "We kunnen er weer tegenaan", lacht Lee.

Wormerveer

In Wormerveer is ondernemer Léon Hamming maar wat blij met de herstart van de Zaanferry. Het brengt ten slotte mensen naar het gebied. "We hebben hem gemist", zegt hij. "Maar alles lag ook stil. Het is heel begrijpelijk dat die dienstregeling er uit is gegaan. Dat is uiteindelijk een hele verstandige keuze geweest van de reder."

Hamming heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de Zaanbocht aantrekkelijker te maken. Het af- en aanvaren van de Zaanferry past daarbij. "We mikken op kleinschalig toerisme, een dagdeel hiernaartoe komen is goed. Je ziet hier alles: het wonen, werken, het oude industriële erfgoed", zegt hij enthousiast. De komst van een aantal extra terrassen helpt ook.