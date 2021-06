Drievoudig paralympisch kampioen 'Blade Babe' Marlou van Rhijn (29) stopt per direct

'Blade Babe', zoals haar bijnaam luidt, was jarenlang de snelste atete in haar discipline. Sinds de regels zijn gewijzigd was ze echter haar oude snelheid kwijt. Door de nieuwe regels moest Van Rhijn namelijk op vijf centimeter kortere blades lopen.

"Het zit er in, maar het hoeft niet meer", vertelt Van Rhijn in De Telegraaf. "Ik heb gouden medailles gewonnen en wereldrecords gelopen. Nu is het klaar."

Succesvol

Op de Paralympische Spelen in Londen won Van Rhijn zilver op de 100 meter en goud op de 200 meter. In Rio de Janeiro was de op beide afstanden de snelste. Daarnaast won Van Rhijn vijf wereldtitels en vijf Europese titels. In de T43-klasse heeft ze de wereldrecords op de 100, 200 en 400 meter nog altijd op haar naam staan.