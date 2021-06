71-jarige vrouw zwaargewond nadat scooterrijder onder invloed tegen haar aanbotst

Een 71-jarige vrouw uit Oostzaan is gisteren zwaargewond geraakt nadat een scooterrijder tegen haar aanbotste. De aanrijding vond plaats rond 16.15 uur op het Zuideinde. De 23-jarige scooterrijder, uit Zaandam, was onder invloed van verdovende middelen.

Op het moment doet de verkeersongevallendienst onderzoek naar wat er gebeurd is. Wat ze wel weten, is dat het slachtoffer op de fiets reed toen zij in botsing kwam met de Zaandammer. Maar hoe het ongeluk is ontstaan, kunnen ze niet zeggen.

Een woordvoerder van de politie bevestigt het ongeluk, en zegt dat er op dit moment geen nieuwe informatie bekend is. Naast dat de scooterrijder onder invloed was, had hij ook geen geldig rijbewijs. Hij is aangehouden en verhoord op het politiebureau.

Inmiddels heeft één belangrijke getuige zich gemeld. Zij stond geparkeerd bij een café aan het Zuideinde, mogelijk heeft ze het ongeluk gezien. Alle andere mensen die iets gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie.