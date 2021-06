Toch nog een stageplek voor Merel: "Maakte me flink zorgen om mijn toekomst"

Merel van den Berg (21) heeft toch nog een stageplek kunnen bemachtigen. Er was lange tijd een tekort aan stageplekken voor leerling-technici, maar het MBO College Airport van het ROC in Hoofddorp heeft zo'n 400 plekken weten bemachtigen voor de studenten vliegtuigtechniek. Ruim 80 van hen kunnen terecht bij KLM.

Student vliegtuigtechniek Merel sleutelt aan een motoronderdeel - NH Nieuws / Doron Sajet

De studenten dreigden een lange studievertraging op te lopen, vanwege het beperkte aanbod aan stageplaatsen dat te wijten valt aan de coronacrisis. Maar mede dankzij KLM kunnen zij alsnog aan de slag. Eén van de studenten die bij KLM Engineering & Maintenance voor haar stage aan de slag mag, is dus Merel. Haar vader was vrachtwagenmonteur: "Ik móet sleutelen, net als mijn vader. Hij werkte aan vrachtwagens, ik pak het wat groter aan." Voor haar stage sleutelt Merel onder meer aan de vliegtuigmotoren van een Boeing 767. Door de coronacrisis viel haar luchtvaartdroom bijna in duigen. Veel vliegtuigen bleven aan grond en duizenden medewerkers verloren hun baan. Voor stageplekken was geen ruimte. "Geen enkel bedrijf wilde eraan meewerken. Ik maakte me flink zorgen om mijn toekomst", vertelt Merel. Ze realiseert zich dat het ook nog jaren duurt voor de luchtvaart weer op het niveau van voor de crisis zit. Op Schiphol-Oost werkt Merel aan vliegtuigmotoren:

Dankzij de extra stageplekken loopt student Merel geen studievertraging op - NH Nieuws / Doron Sajet

Geduld Ambitieuze studenten zoals Merel wilde directeur Training Heidi Haveman van KLM Engineering & Maintenance graag te hulp schieten. "Wij hebben altijd behoefte aan specialistische kennis." Maar na haar stage zal Merel wel nog geduld moeten hebben, vertelt Lydia Kes van het MBO College Airport: "Als zij zorgt dat ze relevante werkervaring opdoet, dan zien de kansen er over één à twee jaar beter uit." Kes gaat ervan uit dat de vraag naar personeel op zijn vroegst in 2023 weer groter is. Voor de ruim 300 andere studenten van het ROC zijn ook stageplekken gevonden, waaronder in een hangaar in Lelystad.