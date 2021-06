Lange rijen bij priklocatie Calandhal door problemen met vaccins

Voor de Calandhal in Amsterdam is rond het middaguur grote drukte ontstaan doordat mensen toch niet gevaccineerd konden worden. Inmiddels is iedereen naar een andere locatie gestuurd.

Een omstander sprak van "totale chaos". "Honderden mensen in en om de sporthal." Volgens een buurtbewoner stonden er "rijen dik".

Mensen die in de rij stonden laten weten dat er tegen hen is gezegd dat er problemen waren met de temperatuur van de vaccins. Volgens een woordvoerder van de GGD klopt dat niet, er waren volgens hem "problemen met het voorbereiden van de vaccins". Wat er precies aan de hand was kon hij nog niet zeggen.

In totaal stonden er vandaag 2000 afspraken in de Calandhal. Een deel van die afspraken is vanmorgen door gegaan. Mensen die later op de dag zouden langskomen, worden door een team van de GGD gebeld.

Zij kunnen als ze willen naar een van de andere drie vaccinatielocaties in de stad: de Rai, het NDSM-terrein of de AFAS-live. Volgens de GGD-woordvoerder is daar genoeg plek voor hen. Wie toch in de Calandhal gevaccineerd wil worden, kan op een andere dag terecht.

Volgens een omstander is het bij de vaccinatielocatie op het NDSM-terrein "gigadruk" door de mensen die eigenlijk een afspraak hadden in de Calandhal. "Dit is ongeveer twintig procent van de rij."