Badhoevedorp rouwt: indrukwekkende erehaag voor verongelukte Ivana (23)

Tientallen mensen verzamelden zich vandaag rond de Pelgrimskerk in Badhoevedorp om afscheid te nemen van de in Bloemendaal verongelukte Ivana. Zij vormden een erehaag op de dag van haar uitvaart.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Eerder zeiden zij dat een 19-jarige man, die betrokken was bij het ongeluk en hierbij ook gewond raakte, was opgepakt omdat hij geen rijbewijs had. Dat laatste bleek niet het geval , hij bleek wel degelijk een rijbewijs te hebben.

Ivana was een bekend gezicht in het Amsterdamse nachtleven en in het bijzonder bij club Nyx aan de Reguliersdwarsstraat, waar ze regelmatig achter de bar stond. Het nieuws is daar dan ook als een bom ingeslagen.

"Wij zijn ontzettend bedroefd en geschokt dat Ivana zo abrupt uit het leven is gegrepen", schrijven de nachtclubs Nyx en EXIT op Facebook. "Haar tomeloze energie, liefde voor haar collega’s en passie in haar werk gaan we missen."