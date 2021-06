Shagi (18) slaagt als enige havoleerling van Nederland voor eindexamen Grieks

Als de enige havoleerling van Nederland is de 18-jarige Shagi Sivakumar uit Den Helder geslaagd voor het eindexamen Grieks, laat haar docent klassieke talen weten. Bijzonder, want normaal gesproken zit Grieks alleen in het vakkenpakket van gymnasiasten. Zij besloot na haar overstap naar de havo echter het vak Grieks te houden, simpelweg omdat ze het 'te leuk' vond.