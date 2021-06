Amsterdammer (39) opgepakt voor doodschieten 17-jarige stagiair in buurthuis Wittenburg

De recherche heeft, samen met de politie op Curaçao, een 39-jarige Amsterdammer opgepakt voor de dodelijke schietpartij in 2018. Bij de schietpartij in een Amsterdams buurthuis kwam een 17-jarige stagiair om het leven, hij bleek niet het doelwit van de schutters te zijn geweest.

Volgens Het Parool is de opgepakte verdachte Randall D., die eerder ook in verband is gebracht met andere dodelijke schietpartijen. De recherche zou al lang naar D. op zoek zijn geweest. Hij zou een van de twee schutters zijn geweest, de andere schutter zit al in de gevangenis.

D. is geboren op Curaçao en was daar de afgelopen tijd ook. Een aantal rechercheurs is naar het eiland gevlogen voor zijn aanhouding. De arrestatie vond afgelopen dinsdag plaats.

Het vermoedelijke daadwerkelijke doelwit van de schutters was die avond ook in het buurthuis. Hij werd ook geraakt, maar overleefde de schietpartij.