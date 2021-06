Haarlem wacht met afvalbakken op historische gracht tot uitspraak over bezwaren

Zolang de bezwaarcommissie zich niet heeft uitgesproken over de kritiek van de bewoners, zal de gemeente zal geen afvalbakken plaatsen op het midden van de Bakenessergracht. Dat heeft wethouder Michel Rog gisteravond in de commissie Beheer toegezegd. De bewoners van de oude gracht in de binnenstad vinden het onnodig en ontsierend om de containers voor historische panden te zetten.

Het is in Haarlem gewoonte om ingeplande afvalbakken alvast te plaatsen, terwijl bewoners nog wachten op een reactie op hun ingediende bezwaarschriften. Volgens wethouder Rog is dat omdat na plaatsing de omwonenden toch vaak wel wennen aan de afvalcontainers of gft-bakken. Hij heeft nu door de kritiek van de bewoners van de Bakenessergracht en van raadsleden beloofd de afvalbakken daar niet direct al te plaatsen. Na de verwachte uitspraak van de bezwaarcommissie op 11 augustus zegt hij in gesprek te gaan met de bewoners. Bekijk hieronder het item dat NH Nieuws en Haarlem105 eerder maakten over de plannen en de kritiek erop (tekst gaat door na video):

Maar wethouder Rog liet gisteravond wel duidelijk doorschemeren dat hij wil vasthouden aan het beleid om een zo'n efficiënt mogelijk netwerk van afvalbakken aan te leggen. Dit heeft de gemeenteraad zelf besloten om inwoners het zogenoemde 'scheiden aan de bron' zo makkelijk mogelijk te maken. Volgens Rog is het plaatsen van de bakken op de Bakenessergracht al het minimale wat gedaan kan worden om voor alle inwoners van de oude binnenstad genoeg afvalbakken te hebben. "De huidige containers zijn al overbelast", liet hij weten. "We hebben meer bakken nodig of we moeten vaker legen."

Dat leidt bij raadsleden tot verwondering, zoals bij Bas van Leeuwen van D66: "Als er nou bewoners zijn die verder willen lopen, wie zijn wij dan om stringent vast te houden aan het meer plaatsen van afvalbakken? En dit geldt op meer plaatsen in Haarlem." Rechtsgelijkheid En dat er juist in heel Haarlem geklaagd wordt over afvalbakken voor de deur, is koren op de molen van wethouder Rog. Hij vindt dat voor elke Haarlemmer 'rechtsgelijkheid' moet gelden, en er dus in dit specifieke geval niet afgeweken moet worden van het beleid. De Actiepartij is van mening dat het niet aan de gemeenteraad is om te beoordelen of de bakken echt nodig zijn of niet. "Maar er moet nu wel serieus gekeken worden of hier maatwerk geleverd kan worden", stelt fractievoorzitter Gertjan Hulster. Het CDA heeft hierover al een motie aangekondigd. De roep van GroenLinks-raadslid Sacha Schneiders om creatief te kijken naar alternatieve oplossingen, wordt niet echt serieus genomen door andere politieke partijen. Afval via het water inzamelen, containers leuk bestickeren of zelf een afvalbak vermomd als auto, het lijkt iets te veel 'out-of-the-box' Haarlems grootste voorstander van het scheiden van afval.