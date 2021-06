Honden niet welkom op Aalsmeers strand, oplossing laat op zich wachten

De werkzaamheden aan het Waterfront in Aalsmeer zijn nog steeds in volle gang terwijl een deel van het strand nu al toegankelijk is voor iedereen die wil zonnen en zwemmen. Behalve dan voor hondenbezitters: de regel blijft dat honden niet welkom zijn tussen mei en oktober. Hondenbaasjes kwamen eerder al met plannen voor een speciaal hondenstrand maar dat is er nooit gekomen. De eerste boetes zijn al uitgedeeld en de teleurstelling bij de baasjes van Aalsmeerse viervoeters is groot.

Peter kan zich daar ook in vinden. "Ik zou pleiten voor een vaste plek of, buiten de uren dat de jeugd hier is, dat je dan even met je hond het water in kan."

Ook Joke Maas laat haar terriër graag afkoelen. "Als het warm weer is, vindt hij het fijn om door het water te lopen." Volgens haar zou het een goede oplossing zijn als er een specifieke plek komt voor honden. "In de ochtend van 7 tot 9 een plekje voor de honden, of 's avonds. Gewoon zodat ze even het water in kunnen."

"Ik voel me beperkt", vertelt Peter Koopman. Hij zoekt met zijn Berner sennen graag de Westeinderplassen op en vindt het jammer dat dit tussen mei en oktober niet kan. "Wat ik gehoord heb, is dat je met je hond wel naar het terras mag, maar langs het water kuieren of met je hond het water in dat kan al helemaal niet."

Een Aalsmeerse vrouw die liever anoniem wil blijven vertelt aan NH Nieuws dat zij vorige week op de bon is geslingerd toen ze met haar hond een kijkje ging nemen op het vernieuwde strand. "Ik was echt overstuur. Er is bijna geen andere plek om met je hond het water op te zoeken. Voorgaande jaren werd mijn hondje altijd gedoogd door de handhavers maar dat lijkt voorbij te zijn."

Wethouder Bart Kabout is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van het Waterfront in Aalsmeer. Over het al dan niet toelaten van honden op het strandje is hij duidelijk, de regels zullen blijven zoals die nu zijn.

Hondenstrandje

Toch is er hoop voor hondenbaasjes: "We snappen natuurlijk dat mensen die een hond hebben hier graag een voorziening voor willen hebben. We willen kijken of we aan de noordkant van de Watertoren een mogelijkheid kunnen creëren om honden te water te laten. Op het moment dat zou blijken dat er ongewenste situaties ontstaan of overlast, zouden we dat weer in kunnen trekken."

Dit zou betekenen dat het vanaf volgende zomer mogelijk is om met je hond te zwemmen in de Westeinder, vanaf een speciaal hiervoor ingerichte plek. Een exacte opleverdatum voor dit hondenstrandje laat nog even op zich wachten.